L'Inter è pronta a cedere in prestito Nainggolan. I nerazzurri si sono accordati con la Fiorentina, pronta a pagare 3 dei 4,5 milioni di euro netti d'ingaggio all'anno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista belga preferisce tornare al Cagliari, che però può garantirgli solo 1,5 milioni di euro a stagione come stipendio.



Dopo averlo preso dalla Roma in cambio di Spinazzola, la Juventus è pronta a prestare Luca Pellegrini: Cagliari favorito per il terzino sinistro, le alternative sono Atalanta e Udinese.