Dopo le conferme arrivate nelle ultime ore, la trattativa che porterebbe Luka Jovic da Madrid a Firenze avrebbe avuto un inaspettato stop: nonostante il giocatore sia ormai d’accordo in tutto per tutto con la Fiorentina, mancano ancora alcuni aspetti da concordare con il Real. Il portale sportivo As, riportando la situazione di stallo, precisa il fatto che comunque alla fine tutto dovrebbe concludersi nel migliore dei modi.



Prima di tornare a ridiscutere i termini del trasferimento la società di Rocco Commisso avrebbe però chiesto tempo fino all’inizio del mese di luglio, con la possibilità di chiudere il bilancio della passata stagione e capire poi quale siano poi i parametri economici sostenibili dal club. Alla base di tutto le diverse esigenze dal punto di vista della formula: i Blancos continuando a chiedere l’inserimento di un obbligo di riscatto attorno ai 25/30 milioni mentre i viola preferirebbero un prestito semplice, anche di due stagioni. La chiusura dell’operazione quindi, usando come sempre il condizionale, dovrebbe esserci quindi entro il prossimo week end, a una settimana dalla partenza per il ritiro di Moena.