La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione di Maurizio Sarri. L'ex allenatore della Juventus, sostituito da Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, è pronto a trasferirsi in un club che possa costruirgli un progetto intorno, permettendogli di insegnare calcio come lui ama fare. Le due squadre più papabili sono la Fiorentina e la Roma. Ma ci sono diversi problemi: innanzitutto Sarri non ama subentrare a stagione in corso. E poi c'è il nodo ingaggio: la società viola non può permettersi i 5 milioni e mezzo di stipendio che prende tuttora dalla Juve (con cui dovrebbe rescindere per potersi accasare altrove) mentre quella giallorossa è alle prese coi conti in rosso da sanare. Ci sarà ancora da attendere.