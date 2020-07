Ha scelto il Saint-Etienne dopo il no al rinnovo di contratto col Paris Saint Germain e la decisione di liberarsi a parametro zero. Il suo nome è Adil Aouchiche, promettente centrocampista classe 2002, il secondo grande talento di questa generazione dopo Kouassi ad abbandonare la capitale francese per cercare fortuna altrove. Se quest'ultimo ha optato per il Bayern Monaco, Aouchiche ha fatto una valutazione differente, preferendo una destinazione di livello inferiore pur di giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita.







E c'è un retroscena interessante su questo ragazzo, che avrebbe potuto indossare la maglia di un club di Serie A. Nelle scorse settimane, Fiorentina e Juventus hanno avuto più di un approccio con l'entourage del promettente centrocampista transalpino, convinti del suo grande potenziale, ma la decisione era ormai presa. La carriera di Aouchiche proseguirà al Saint Etienne.