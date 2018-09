La Fiorentina, in vista di un vero e proprio tour de force, si può chiedere qualcosa in più. A partire dal gioco offensivo. Quindi, la candidatura di Marko Pjaca - con Kevin Mirallas come outsider - per una maglia da titolare prende sempre più forma già dal recupero di Genova di domani. Del resto, Giovanni Simeone è bravo, forte, si impegna anche nel lavoro sporco, ma per dare di più in fase realizzativa deve essere supportato meglio, ed ecco che l’ingresso del croato potrebbe aiutarlo ad incrementare il proprio bottino di gol, senza dimenticare ovviamente l’apporto di Federico Chiesa dall’altra parte. Lo scrive Il Corriere dello Sport.