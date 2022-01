L'edizione locale de La Nazione fa il punto sui calciatori in uscita dalla Fiorentina: oltre ad Amrabat che piace a Torino, Napoli e Milan (soluzione preferita dal marocchino, che si muoverà in prestito), oltre a Benassi destinato con tutta probabilità a Empoli, oltre a Kokorin che tornerà in Russia dopo aver rescisso o con in mano il suo cartellino, c'è anche qualche sondaggio dalla Spagna per Callejon, che formalmente può accordarsi con altri club da febbraio dato che il suo contratto è in scadenza a giugno.