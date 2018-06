Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina prepara l'assalto per Alex Meret, giovane portiere di proprietà dell'Udinese reduce dall'esperienza a Ferrara con la SPAL. Meret è la prima scelta di Corvino, i friulani chiedono almeno 20 milioni: cifra elevata secondo i viola ma l’affare è in piedi. L’alternativa è il croato Letica (Hajduk), mentre la pista Skorupski (Roma) è in stand-by.