Il Napoli avrà meno stress rispetto alla partita dello scorso 29 aprile contro la Fiorentina. Uguale invece sarà la voglia di vendicarsi già messa in campo, come atteggiamento, nella partita di andata. Chiedere informazioni a Simeone - scrive La Nazione - calcisticamente massacrato al San Paolo da Koulibaly, così tanto che a malapena il Cholito riuscì a sfiorare la palla dopo averne spedite 3 in rete nella famosa partita del 29 aprile. Lo stress maggiore sarà dunque della Fiorentina, che visti i ritmi nel mucchione non potrà permettersi di perdere altri punti: già due in meno ne ha rispetto al girone di andata e Pioli sa bene che per arrivare in Europa ai 26 punti messi insieme nella prima parte dovranno aggiungersene almeno altri 30-31. L’arrivo di Muriel ha cambiato la vita della Fiorentina, soprattutto perché le ha fatto scoprire un nuovo modo di stare in campo e vivere la partita (squadra più raccolta e contropiede con interpreti devastanti negli spazi, a cominciare da Chiesa). Non una grande originalità, ma una strada sicura per gestire il senso dei match attraversando con più sicurezze anche i momenti difficili.