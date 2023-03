Non è terminato nel migliore dei modi il Consiglio Comunale che si è tenuto ieri a Firenze in cui si è discusso del quartiere di Campo di Marte e dei lavori che regaleranno il nuovo stadio Franchi alla Fiorentina. SI sono incontrate maggioranza e opposizione con un comitato di residenti all'interno del quartiere. Comitato che si è piuttosto risentito e, all'ennesimo rinvio di parola, ha deciso di abbandonare la sala. la maggioranza, dal canto suo, ribadisce come in realtà ci siano state diverse occasioni per intervenire. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.