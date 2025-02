Fiorentina, e ora che fai senza Kean? Da Zaniolo a Gudmundsson, Palladino riflette sul sostituto

In estate laha cominciato una vera e propriadella propria rosa, a gennaio l'ha definitivamente completata. Tant'è che dei titolari della scorsa stagione ne sono "sopravvissuti" soltanto due:E proprio nella finestra invernale la dirigenza viola ha colmato le lacune messe in mostra dalla squadra nel corso della prima metà di stagione. Le haforse la più importante. Perché oggi come ad agosto la Fiorentina non può contare su unE pensare che nei mesi autunnali quello del vicario dell'exè stato uno dei temi portanti della Firenze pallonara. Tanto forte Kean quanto inadeguati (rispetto al rendimento di Moise) i variin quel ruolo. E proprio per questo ci si aspettava che Pradè e Goretti si fiondassero seduta stante su un centravanti non appena si fosse aperta la finestra di mercato., per quanto fenomenale.

Firenze si augura che Kean (autore fin qui di una stagione da) scoppi di salute fino a giugno, ma come si comporterà Palladino se al ragazzo dovesse venire un raffreddore? O se gli venisse comminata una squalifica? Ecco, proprioE Palladino valuta le alternative. Al momento, la possibilità più concreta. Anche se lo stesso giocatore ci ha tenuto a precisare che:. Le altre ipotesi portano a, che ha la 9 sulle spalle ma ha sempre fatto una fatica tremenda da centravanti, e, che però dà il meglio di sé quando è più lontano dalla porta. Tutte soluzioni, dunque, che non soddisfano appieno le necessità della Fiorentina. E per la prima obbligata a fare a meno di Kean, la Fiorentina è attesa da un test importantissimo per capire