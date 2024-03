Fiorentina, è pace fatta con Bonaventura. Cosa filtra sul rinnovo di contratto

Quella di Bonaventura è stata una delle questioni che ha tenuto maggiormente banco nel corso dei mesi invernali in casa Fiorentina. Con un contratto in scadenza a giugno, inizialmente hanno iniziato a rincorrersi le voci di un rinnovo che stava tardando ad arrivare e, poi, l'indiscrezione che lo avrebbe voluto ad un passo dalla Juventus. Notizia che hanno fatto scendere una certa aria pesante intorno al fantasista che ha dato sfogo, anche lui, ad alcuni comportamenti in campo che denotavano un certo nervosismo. Ma nelle ultime settimane, come spiega anche questa mattina Repubblica Firenze, le cose sono decisamente cambiate.



ANCORA INSIEME? - Jack ha una clausola sul proprio contratto che ne estenderebbe la durata qualora raggiungesse il 70% delle presenza stagionali. "Barone ha precisato quali siano le condizioni per il rinnovo automatico e allora, guardando la stagione in corso, è bene sottolineare che Jack fin qui abbia saltato soltanto 7 gare su 38 complessive. Dunque attualmente il rinnovo scatterebbe senza difficoltà ma, bene ribadirlo, il dg viola ha ricordato che comunque la trattativa potrebbe proseguire anche se queste condizioni non venissero raggiunte. Se entrambe le parti sono d’accordo, nessun problema."