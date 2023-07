Non è ancora calcio d’agosto ma è sicuramente un’amichevole di lusso per testare la condizione fisica e cominciare a valutare i possibili pregi e difetti alla vigilia della nuova stagione agonistica. Questa sera alle 20 si ritroveranno in campo la Fiorentina di Vincenzo Italiano, riconfermato sulla panchina viola, e quel Parma riaffidato fino al 2025 a Fabio Pecchia alla prima uscita stagionale che, dopo aver disputato le semifinali dei playoff di serie B, si presenta alla vigilia del nuovo torneo cadetto tra le indiziate a disputare un campionato di vertice. Il fischio d’inizio è fissato alle 19.00 nel “Viola Park” (a porte chiuse) il nuovo centro sportivo della società viola di Bagno a Ripoli dove sta disputando tutta la preparazione precampionato. I precedenti sono 62 con i gigliati vittoriosi 24 volte contro i 19 successi del Parma che ha anche pareggiato 19 volte. Due anni fa l’ultimo confronto in serie A in quel di Firenze terminato 3 a 3. Per i viola sarà la seconda uscita stagionale avendo già affrontato in una gara in famiglia i ragazzini della Primavera. Eloquente il risultato finale di 8 a 1 per la prima squadra: doppiette di Jovic, Sabiri e Terzic a cui si aggiungono anche i gol di Cabral e Brekalo. Questo secondo test per la Fiorentina sicuramente offrirà buoni indizi generali sulla squadra dopo appena una settimana di ritiro ma soprattutto comincerà ad offrire utili indicazioni al tecnico sui nuovi giocatori che stanno indossando la maglia viola e che esordiranno in campionato il 19 agosto in trasferta contro il neopromosso Genoa. Esordio casalingo, invece, del Parma che, sempre il 19 agosto ospiterà la neo promossa Feralpisalò. Un esordio probabilmente soft per i ducali desiderosi di cominciare una nuova serie B con il piede giusto. Sarà la prima uscita il pari per 0 a 0 contro il Cagliari dello scorso 3 giugno costata l’eliminazione dai playoff. C’è spazio sulla lavagna anche per questa amichevole con gli analisti che propongono l’1 a 1,47, parecchio distante dal 2 a 5,40 e con l’X che moltiplica per 4,30. E non solo. Tra le numerose tipologie di scommesse il risultato esatto di 1 a 0 è bancato a 6,90, 6,55 per il 2 a 0, il 3 a 3, come l’ultimo confronto, a 60,50, l’1 – 3 a 46,00, il 4 a 3 a 115,00.