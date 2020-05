Il mercato estivo sarà sicuramente molto complicato ed insolito, con tante società costrette a dare un occhio al bilancio prima di fare grandi investimenti. In questi giorni,, più volte in contatto anche la scorsa estate, che stanno lavorando per trovare una nuova sistemazione per Biraghi, Spinazzola e Florenzi.Le due società stanno trattando per arrivare ad uno scambio che possa essere vantaggioso per entrambe le parti, visto che i giocatori in questione si aggirano sulla stessa valutazione, ovvero sui, di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito all’Inter, che sembra intenzionata a non riscattare il laterale cresciuto nel proprio vivaio, mentre la questione è più complicata per i viola., vicino a lasciare la capitale già a gennaio. In questo modo sarebbero accontentati anche i giocatori inclusi, che troverebbero più spazio nelle nuove destinazione.Le trattative tra giallorossi e viola, però, potrebbero spostarsi anche su altri giocatori, che piacciono alle due società. I viola hanno messo gli occhi su, che a Roma non è riuscito ad imporsi e a Firenze potrebbe trovare un ambiente più sereno dove crescere e trovare spazio, mentre i capitolini seguono da tempo, capitano viola, che sembra destinato a lasciare la città dell’Arno in estate