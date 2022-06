Nonostante nell’ultimo mese non sia quasi mai sentito parlare di lui, il suo futuro alla Fiorentina non è mai stato messo in discussione. Tornato a Firenze la scorsa stagione dopo il prestito, l’ennesimo, allo Spezia, Riccardo Saponara in pochi mesi è riuscito a scalare le gerarchie ritagliandosi il suo spazio nella squadra di Vincenzo Italiano. Le 3 reti e i 3 assist confezionati nell’ultimo campionato, oltre che alla considerazione che ha di lui il tecnico, hanno convinto la dirigenza gigliata a prolungargli il contratto.



L’edizione odierna de il Corriere dello Sport spiega come la firma sia veramente vicina: nelle ultime ore le parti sono entrati in contatto e probabilmente l’annuncio arriverà già la prossima settimana, momento in cui il giocatore tornerà a Firenze per il raduno. L’offerta viola è già delineata: rinnovo annuale con un possibile opzione di rinnovo sull’anno successivo. Il giocatore chiede un biennale fino al 2024, ma tutto fa pensare che alla fine venga trovato un accordo che accontenti tutti.