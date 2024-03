Fiorentina, e se non scatta la clausola di Bonaventura? Che cosa filtra sul rinnovo

Quella di Giacomo Bonaventura è stata una delle situazione più spinose dell'ultima sessione di mercato per la Fiorentina. Corteggiato dalla Juventus, il centrocampista, alla fine, è rimasto in viola e pare essere tornato il sereno fra il ragazzo e la dirigenza gigliata dopo gli strali lanciati dal suo entourage. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà a fine anno anche se esiste una clausola che porterebbe la scadenza avanti di un anno nel caso in cui il giocatore dovesse raggiungere il 70% delle presenze totali stagionali. Ma cosa succederà se questa clausola non dovesse attivarsi? Lo rivela questa mattina La Gazzetta dello Sport.



NESSUNA DISCUSSIONE - Secondo la rosea l'idea di un rinnovo a prescindere dalla clausola non è un'ipotesi di cui si sta al momento discutendo e non è sul tavolo delle trattative. In ogni caso, a breve Bonaventura dovrebbe raggiungere la fatidica quota del 70%