La Fiorentina acquisterà un esterno da qui alla fine del mercato, per soddisfare la richiesta di Italiano formulata ormai quasi un mese fa. Il Corriere Fiorentino presenta tre alternative: Berardi, che non è stato convocato dal Sassuolo e ha chiesto di cambiare aria; Orsolini, che piace da tempo ma che continua a giocare nel Bologna di Mihajlovic; Plata, dello Sporting Lisbona, giovane e raggiungibile anche in prestito, cosa che lo fa risaltare rispetto agli altri due.