Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione contrattuale di due calciatori in casa Fiorentina: Duncan e Kouamé. Per quanto riguarda il ghanese, il cui contratto scade nel 2024 ma con un'opzione che può posticiparne la scadenza un anno dopo, nessuno si è ancora fatto vivo con il suo agente. "E poi Kouame, per il quale il discorso è diverso. In termini di scadenza la situazione è identica a quella dei suoi compagni (a giugno, ma con opzione per il 2025), ma nel suo caso il prolungamento automatico porterebbe con sé anche un (ricchissimo) adeguamento dell’ingaggio che passerebbe dal milione (circa) di oggi fino a quasi 2 milioni. Per questo, i contatti tra le parti, non hanno ancora portato a niente. La Fiorentina vorrebbe ridiscutere l’accordo evitando di alzargli l’ingaggio mentre lui preferirebbe non rinunciare all’aumento"