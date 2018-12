Concorrenza italiana per Nemanja Radoja, centrocampista del Celta Vigo che ha recentemente rifiutato il rinnovo di contratto con la società galiziana. Il giocatore serbo è in scadenza e a fine stagione sarà libero a parametro zero, così Fiorentina e SPAL hanno acceso i radar sul suo conto. Un ritorno di fiamma - spiega Marca - per la società viola, attiva su Radoja anche in estate.