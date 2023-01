Un possibile braccio di ferro tra Fiorentina e Spezia si staglia all'orizzonte del calciomercato. Viola ed aquilotti avrebbero messo gli occhi sul medesimo obiettivo: un giovane italiano di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito al Modena con cui puntellare il proprio reparto arretrato.



L'edizione odierna del Resto del Carlino parla infatti di un doppio interesse per Giorgio Cittadini, centrale classe 2002 già finito sotto la lente d'ingrandimento del ct Roberto Mancini.



Entrambi i club, ai quali potrebbe però aggiungersi la Roma, sarebbero disposti a pagare gli 8 milioni di euro richiesti dalla Dea per il cedere il cartellino del ragazzo.