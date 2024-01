Fiorentina, è tutto congelato sul fronte Kean con la Juve

Kean-gelato, usa questo gioco di parole il Corriere dello Sport per descrivere la situazione sul fronte Moise Kean, corteggiato dalla Fiorentina. Si tratta di un'ipotesi ancora in piedi per il club viola ma, si legge, persistono alcune difficoltà che ne rendono difficile la buona riuscita. In primis, il contratto che il ragazzo dovrebbe rinnovare coi bianconeri, l'esborso economico che i bianconeri chiedono per il prestito oneroso, e la folta concorrenza per l'ex Everton.