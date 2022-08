Antonin Barak è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista ceco classe '94, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche di rito, arriva dall'Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si convertirà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.



Questa la nota del club viola: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak.



Barak è nato a Pribram in Repubblica Ceca il 3 dicembre del 1994. In Italia ha indossato le maglie di Udinese, Lecce e Verona, collezionando complessivamente 130 presenze e 27 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della propria Nazionale in 30 occasioni, realizzando 8 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 72".