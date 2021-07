Borja Valero, Ribery e Caceres hanno lasciato. O meglio, sono stati salutati. Pezzella e Milenkovic, probabilmente, andranno via. Il Corriere Fiorentino si chiede oggi quali potranno essere, allora, i leader dello spogliatoio viola, chi potrà insegnare ai nuovi arrivati cosa vuol dire giocare nella Fiorentina. Rischiano di non esserci giocatori con più di due anni di viola alle spalle: il capitano, se ci sarà bisogno di eleggerne uno nuovo, dovrà essere scelto tra Vlahovic, Dragowski, Castrovilli, Terracciano, Biraghi e Pulgar.



E dire che il DS Daniele Pradè era stato attento, in passato, a questo aspetto: nella prima gestione si assicurò Lupatelli, mentre due anni fa definì il ritorno di Badelj "l'acquisto più importante". Chissà se arriverà un altro uomo-spogliatoio a Firenze.