A piu di un mese dall’ultima volta la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata a vincere, ma della partita contro il Verona i viola non ottengono soltanto i tre punti. Finalmente, dopo che il giocatore è stato fuori per oltre 5 partite, il tecnico gigliato ha potuto disporre di Nico Gonzalez: l’argentino, entrato in sordina, è riuscito a trovare la rete dopo appena 24 minuti dal suo ingresso in campo.



Ma nel momento del gol in molti avranno notato l’esterno argentino correre sotto la Tribuna dello Stadio Artemio Franchi per dedicare quanto fatto a qualcuno sugli spalti. Come raccontato dallo stesso al termine della partita, la sua dedica (con tanto di cuore) non era per la fidanzata, ma per l’ex compagno di squadra Lucas Torreira che, nonostante il trasferimento in estate al Galatasaray, è sempre vicino alle vicende della squadra gigliata. I rapporti tra l’uyruguaiano e l’argentino sono sempre stati ottimi e questo rapporto tra loro è l’ennesima dimostrazione, e in tutti questo a “mangiarsi le mani” sono i tifosi viola che avrebbero voluto vederli ancora in campo insieme.