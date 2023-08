Gaetano Castrovilli si è sottoposto a un'artroscopia al ginocchio, motivo per cui dovrà stare fermo a lungo. Per questo motivo, la Fiorentina potrebbe rimettersi alla ricerca di un sostituto. Secondo il Corriere Fiorentino, il principale indiziato è Tommaso Baldanzi dell'Empoli, su cui la Fiorentina aveva già fatto un pensiero quando Castrovilli era partito per Bournemouth.