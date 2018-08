Sul fronte uscite, la Fiorentina lavora per piazzare gli esuberi. Tra questi, scrive Tuttosport, c'è anche Maxi Olivera, terzino sinistro giunto ormai ai margini della rosa di Pioli. Per questo l'uruguaiano potrebbe cedere alla corte del Penarol, sua ex squadra in Uruguay nella quale farebbe ritorno dopo due stagioni in viola.