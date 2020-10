Il Corriere dello Sport fa il punto sulla sulla posizione di Beppe Iachini e sui possibili successori sulla panchina viola. Secondo il giornalista, il destino del tecnico è segnato fin dal 29 luglio scorso, sera della conferma voluta da Commisso dopo la vittoria contro il Bologna. Ora il patron viola vuole pensarci bene, e scegliere attentamente il prossimo allenatore. Gli sono state prospettate due soluzioni su cui lavorare subito: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Walter Mazzarri, nome circolato ieri, non è stato preso in considerazione. L’ipotesi Fiorentina affascina Sarri , ma oltre al peso di un contratto da più di 5 milioni a stagione, c’è l’incognita di come potrebbe lavorare con Pradè. Spalletti invece è un vecchio pallino del diesse, ma anche qui ci sarebbero alcuni spigoli.