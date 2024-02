Fiorentina, ecco il Maccabi Haifa. Un vecchio lupo di mare guida gli uomini che hanno condannato la Juve

Filippo Caroli

Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League 2023/2024 è agli archivi. L’andata del turno andrà in scena giovedì 7 marzo 2024 mentre il ritorno ci sarà esattamente una settimana più tardi, il 14 marzo. La Fiorentina, testa di serie nell’urna, giocherà l’andata in trasferta e potrà contare sul ritorno fra le mura amiche del Franchi. L’urna è stata particolarmente benevola con i viola che pescano il Maccabi Haifa, squadra israeliana dell’omonima città. L’andata, dunque, verrà giocata in campo neutro, vista la situazione geopolitica dello stato israeliano. Le ultime sfide europee del Maccabi sono state giocate a Budapest e a Cipro.



MACCABI HAIFA



LA FORMAZIONE TIPO (3-4-1-2) – Kaiuf; Sundgren Gershon, Seck; Feingold, Mohamed, Show, Saief; Refaelov; Khalaili, Pierrot.



LA STELLA - Lior Refaelov, capitano, vecchio lupo di mare 37enne dai piedi sopraffini. Ha messo fin qui a segno in stagione la bellezza di 7 gol e 7 assist nel ruolo di trequartista rifinitore. La Fiorentina dovrà fare attenzione alla sua qualità.



IL CAMMINO – Il Maccabi Haifa si trova al primo posto del campionato israeliano, casella occupata ex aequo con il Maccabi Tel Aviv a 49 punti. Ma la squadra di Haifa può contare sulla miglior difesa ed il miglior attacco del torneo. Gli israeliani sono scesi in Conference League dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone di Europa League dietro a Villareal e Rennes e davanti al Panathinaikos. Al playoff hanno eliminato il Gent vincendo 1 a 0 ‘in casa’ e pareggiando 1 a 1 in Belgio



I PRECEDENTI – Quella col Maccabi Haifa è una sfida inedita per la Fiorentina. Anche se c’è un precedente piuttosto recente che fa sorridere i tifosi viola: parliamo di quello relativo alla Champions League 2022-2023, quando una sconfitta in Israele per 2 a 0 fu fatale per la Juve che non riuscì a superare il proprio girone.