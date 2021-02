La Fiorentina si è già messa al lavoro per cercare di convincere Sarri a diventare il nuovo allenatore dalla prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Commisso fa leva sul Viola Park (il più grande centro sportivo d'Italia) e sulla forza economica per sviluppare un progetto triennale in grado di riportare la squadra in Europa.



Intanto Barone e Pradè valutano alcune piste alternative come Italiano (Spezia), De Zerbi (Sassuolo), Gattuso (Napoli) e Marcelino (Athletic Bilbao) senza escludere la conferma di Prandelli. Invece è tramontata l'ipotesi Juric (Verona).