La Fiorentina stasera scenderà in campo per una gara molto delicata, alle 19.30 all'Olimpico, infatti, affronterà la Roma. I viola, già salvi, giocano per continuare la serie di risultati utili, mentre i giallorossi non vogliono perdere il posto europeo. Iachini conferma il suo 3-5-2, modulo più usato dal tecnico di Ascoli, con Terracciano in porta, a causa dell'infortunio di Dragowski. La linea a tre sarà composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, con Igor che prova a scalzare l'uruguagio. A centrocampo, sicuri del posto ci sono Duncan, Pulgar e Ghezzal nel mezzo, con Chiesa sulla sinistra e uno tra Venuti e Lirola sulla destra. Ballottaggio a tre in avanti, con Ribery intoccabile, e uno tra Vlahovic, Cutrone e Kouamè a completare il reparto.