Il Corriere dello Sport-Stadio analizza il mercato degli attaccanti in ambito Fiorentina. Belotti piaceva già da prima dell’avvento della nuova proprietà, mentre l’interesse per il polacco Piatek è di Iachini, che lo ritiene ideale in coppia con Kouamé per il suo gioco. I prezzi, soprattutto per Belotti, sono elevati, si parla di almeno 50 milioni per il mercato post-Covid. Un aiuto, invece, potrebbe arrivare dallo stesso Piatek, che vorrebbe il ritorno in Italia