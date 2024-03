Fiorentina, ecco il Viktoria Plzen: non solo Chory, il goleador Sulc guida la squadra che non perde da quattro mesi

Filippo Caroli

Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League 2023/2024 è agli archivi. L’andata del turno andrà in scena giovedì 11 aprile 2024 mentre il ritorno ci sarà esattamente una settimana più tardi, il 18 aprile. La Fiorentina giocherà l’andata in trasferta e potrà contare sul ritorno fra le mura amiche del Franchi. Il sorteggio è benevolo con la Fiorentina con i viola che pescano il Viktoria Plzen, squadra ceca dell’omonima città.



VIKTORIA PLZEN



LA FORMAZIONE TIPO (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Traoré, Sulc; Chory



LA STELLA – Pavel Sulc: trequartista classe 2000 tutto estro e rapidità di pensiero. Sulc è rientrato quest’anno dal prestito allo Jablonec e sotto la guida di mister Koubek è letteralmente esploso. 37 presenze quest’anno, ben 18 gol e 4 assist. Il pericolo numero uno per i viola è lui



IL CAMMINO – Il Viktoria Plzen si trova oggi al terzo posto del campionato ceco alle spalli di Sparta Praga e Slavia Praga. I prossimi avversari viola stanno però vivendo un ottimo momento di forma e non perdono una partita ufficiale addirittura da novembre dopo un inizio un po’ altalenante in campionato. In Conference le cose sono andate piuttosto bene ai ragazzi di Koubek che hanno dominato il girone vincendo tutte le partite contro Dinamo Zagabria, Astana e Ballkani. Zero gol, poi, nella doppia sfida agli ottavi contro il Servette. Sono serviti i rigori per superare gli svizzeri e quello decisivo, guarda un po’, lo ha battuto proprio Sulc



I PRECEDENTI – Si tratta del primo incrocio in assoluto per le due squadre. Sono però diversi i precedenti fra le squadre italiane e i cechi. Negli ultimi 15 anni hanno sfidato il Viktoria Plzen Roma, Inter, Napoli e Milan nelle varie competizioni europee. Peraltro, Il Viktoria Plzen è la squadra che ha lanciato un certo Pavel Nedved nel calcio che conta, uno che a Firenze non è particolarmente amato…