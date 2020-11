La Fiorentina è pronta a scendere in campo al Meazza contro il Milan, e Prandelli è pronto a stupire tutti. La viola, infatti, si schiererà con un inedito 4-3-3. Confermata la difesa con Dragowski in porta, Caceres e Biraghi sulle corsie con Pezzella e Milenkovic in mezzo. Centrocampo con Pulgar in cabina di regia, Amrabat e Castrovilli. Davanti si vedono per la prima volta Ribery e Callejon come attaccanti esterni, con Vlahovic nel ruolo di numero 9.