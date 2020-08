La Fiorentina è al lavoro sul mercato per riportare in Italia due vecchie conoscenze della Serie A: Piatek e Torreira o Paredes. Come si legge sul Corriere dello Sport, per l'attaccante polacco ex Milan e Genoa (sondato pure dal Torino) i viola offrono un prestito con riscatto fissato a 20 milioni di euro: 5 milioni in meno rispetto ai 25 chiesti dall'Hertha Berlino.



A centrocampo l'argentino del PSG (ex Roma) è l'alternativa all'uruguaiano dell'Arsenal (ex Sampdoria), proposto anche alla Lazio. Se parte Milenkovic o Pezzella (nel mirino del Milan), la Fiorentina tornerà su Criscito del Genoa.