La Gazzetta dello Sport si concentra sul possibile futuro di Maurizio Sarri alla Fiorentina, una delle ipotesi assieme alla Roma. Le due squadre hanno guide tecniche traballanti, e il tecnico toscano alletta molto, anche se si è ripromesso da tempo di non subentrare mai più a campionato in corso. A Figline Valdarno, terra natìa di Sarri, si tifa Fiorentina, e l’approdo in viola rappresenterebbe sicuramente una suggestione, ma, come è accaduto per Spalletti, l’ostacolo più grande è rappresentato dall’ingaggio top che l’allenatore percepisca: si parla di 5,5 milioni di euro l’anno. Serve un passo in avanti da parte del diretto interessato, una scelta di vita difficile, ma certo non impossibile.