Fiorentina e Genoa si affrontano allo stadio Luigi Ferraris, nella capitale ligure, con i viola che presentano poche novità rispetto all'undici sceso in campo contro il Napoli. In porta confermato Dragowski, mentre in difesa c'è una sorpresa. Lirola prende il suo posto sulla fascia destra, Pezzella-Milenkovic coppia centrale, mentre sulla sinistra debutta in Serie A Luca Ranieri, giocatore proveniente dalle giovanili dei viola. Centrocampo confermato con Pulgar, Badelj e Castrovilli. In attacco sulle corsie confermati Sottil e Chiesa, mentre davanti giocherà Boateng.