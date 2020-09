La Fiorentina è pronta a scendere in campo per la seconda gara stagionale, sabato sera a San Siro contro l'Inter. Dopo la vittoria contro il Torino, i viola proveranno a replicare lo stesso sistema di gioco, avendo dalla loro parte un Amrabat in più. Iachini conferma il suo 3-4-2-1, con Dragowski in porta, Cacere, Ceccherini e Milenkovic in difesa, con Pezzella ancora ai box. A centrocampo, sulle corsie confermati Biraghi e Chiesa, mentre nel mezzo potremmo vedere per la prima volta la coppia Amrabat-Duncan. Completano l'undici Ribery, Castrovilli Kouamè.