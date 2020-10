La Fiorentina scenderà in campo oggi alle 17 contro il Padova per il primo impegno stagionale in Coppa Italia. In porta ci sarà Terracciano, mentre davanti a lui spazio ad un trio di difesa inedito composto da Caceres, Martinez Quarta e Igor. Sulle corsie spazio a Venuti e Barreca, al debutto in viola, mentre nel mezzo ci saranno Duncan, Pulgar e uno tra Castrovilli e Bonaventura. Davanti tandem offensivo formato a Kouame e Cutrone.