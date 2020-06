La Fiorentina scenderà in campo oggi alle 19.30 al Franchi, per affrontare il Brescia e riprendere il proprio cammino. La squadra di Iachini dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Dragowski in porta e la linea a tre formata da Pezzella, Milenkovic e Caceres. A centrocampo le corsie saranno di Lirola e Dalbert, mentre nel mezzo ci sono Castrovilli e Duncan sicuri del posto, con il ballottaggio tra Pulgar e Badelj per completare la mediana. La coppia d'attacco sarà nuovamente Chiesa e Vlahovic, con Cutrone e Ribery pronti ad entrare a gara in corso.