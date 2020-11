La Fiorentina scenderà in campo oggi alla Dacia Arena di Udine, per affrontare i friulani in coppa Italia. I viola, in cerca di riscatto, metteranno in campo una formazione nuova, con Prandelli che è pronto a varare il 4-3-1-2. In porta Terracciano, mentre la difesa a quattro sarà composta da Caceres, Milenkovic, Pezzella e Barreca. A centrocampo si rivedrà Borja Valero dal primo minuto insieme a Pulgar e Amrabat. Il trequartista sarà Castrovilli, che agirà alle spalle di Kouame e Cutrone.