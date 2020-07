La Fiorentina oggi alle 19.30 giocherà una partita delicata contro il Parma al Tardini, con i viola che dovranno cercare di fare punti. Iachini tornerà al 3-5-2, con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella ed il ritorno di Caceres in difesa. La linea a cinque vede il ritorno di Chiesa esterno a destra, Castrovilli, Pulgar e Duncan in mezzo e Dalbert a sinistra. Davanti, spazio a Cutrone e Ribery.