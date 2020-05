La Gazzetta dello Sport torna sulla questione legata al futuro di Federico Chiesa, che come tutto il prossimo calciomercato, appare ancora avvolto dal mistero. Il giocatore - scrive la rosea - non ha fretta di decidere perché ogni mese che passa la posizione della Fiorentina diventa più fragile. Commisso non vuole la guerra ma sarà costretto ad abbassare le sue pretese. Di sicuro chiederà al giocatore e al padre di chiarire il suo futuro entro il 30 giugno, perché la Fiorentina ha bisogno di sapere se il prossimo anno avrà Federico o i soldi frutto della sua cessione.