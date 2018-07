“Sono contento di essere qui, forza Viola”, le prime parole del nuovo portiere della #Fiorentina @AlbanLafont arrivato a Firenze per le visite mediche: costato 8,5 milioni di euro, ha firmato un quinquennale. [ @brunettweet ] pic.twitter.com/2iffswxAnr — calciomercato.com (@cmdotcom) 2 luglio 2018

Giovane, potenziale e il titolare che mancava.è arrivato ae ha svolto le visite mediche - immortalato da Calciomercato.com - dopo la trattativa lampo che lo ha portato in maglia viola dal. “Sono molto contento di essere qui, forza Viola“, ha dichiarato prima di entrare nella Clinica Ponte Nuovo, insieme al padre, per sostenere gli esami, insieme ad alcuni elementi del gruppo per iniziare la nuova stagione. Costato circa 8,5 milioni di euro, ha firmato un contratto quinquennale: non partirà per il ritiro di Moena, poiché impegnato nell’Europeo Under-19, dunque il passaggio dal capoluogo toscano sarà lampo.