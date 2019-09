Vincenzo Montella riparte dal 4-3-3. Alcune novità rispetto alla formazione che ha affrontato il Genoa domenica scorsa. In difesa i viola dovrebbero schierare Lirola, Pezzella, Milenkovic e Caceres davanti a Dragowski, con Dalbert in svantaggio sull’uruguaiano. Centrocampo formato da Castrovilli, Badelj e Pulgar. Nel trio d’attacco certe le presenze di Chiesa e Ribery, mentre c’è grande incertezza sulla punta, con Vlahovic in leggero vantaggio su Boateng.