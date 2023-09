"Sono molto felice di essere arrivato in una squadra forte che viene da un'ottima stagione. Speriamo di fare ancora meglio quest'anno". Così Maxime Lopez, centrocampista francese arrivato alla Fiorentina dal Sassuolo sul gong del mercato estivo, parlando ai canali ufficiali del club viola: "Voglio ringraziare tutti i tifosi della Fiorentina per i messaggi che ho ricevuto. A me piace giocare con questa pressione. Sono nato a Marsiglia e ho giocato nella squadra della mia città che ha un tifo molto caldo e sono abituato a giocare con questa pressione. Sono molto contento di essere arrivato in una società con ambizioni".