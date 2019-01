È arrivato a Firenze il nuovo acquisto della Fiorentina, Luis Muriel. Atterrato a Bologna dalla Colombia, l'attaccante ormai ex Siviglia è stato trasportato presso un albergo di Porta al Prato nel capoluogo toscano, dove giovedì sosterrà le visite mediche con la società viola: "Sono contento di essere qui, avevo dato la mia parola a Corvino, ci avevo già parlato tempo fa. Ho tanta voglia, non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di essere in campo che è la cosa più importante. Tornare in Italia per me è importantissimo".