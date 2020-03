Come svela La Nazione oggi in edicola, uno dei motivi per cui la Fiorentina ha optato per giocare contro l'Udinese a metà maggio è quello di garantire alla squadra di Iachini maggiore riposo adesso, arrivando ad un finale di campionato più faticoso, ma con i giochi già conclusi. Ci si aspetta dai viola che a maggio siamo già stati raggiunti i famosi 40 punti, e la Fiorentina potrebbe avere poco da chiedere al campionato, senza dimenticare i ritorni di Ribery e forse di Kouamé.