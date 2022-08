Alla vigilia della partita contro il Twente, valida per conquistare il pass per i gironi di Conference League, l'edizione odierna de Il Tirreno ha cercato di fare il punto della situazione sulla competizione dal punto di vista economico: il quotidiano ha cercato di fare una previsione di quelli che potrebbero essere gli introiti che arriverebbero nelle casse della Fiorentina. Molto è basato su quanto incassato dalla Roma nella passata stagione, dal preliminare con il Trabzonspor alla finale di Tirana vinta contro il Feyenoord. In caso di passaggio ai gironi, la Fiorentina otterrebbe subito 2,94 milioni, come premio per la conquista del pass di qualificazione alla competizione. Da i gironi in poi molto dipenderà dai risultati conseguiti sul campo: arriveranno infatti 500mila euro ogni vittoria e 166mila in caso di pareggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano il percorso fino alla finale potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni totali, a questa cifra andrà poi a sommarsi altre quote che la Fiorentina maturerebbe durante il suo percorso: parliamo di entrate relative al coefficiente uefa del club, ai diritti tv ed agli incassi delle partite casalinghe al Franchi. I giallorosso di Mourinho vincendo il trofeo incassando una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro totali.