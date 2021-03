La Nazione si focalizza sul ritorno a disposizione di Franck Ribery sabato col Benevento, che porta a tre vantaggi principali. Il primo: per la sua esperienza, il francese non giocherà certo da attaccante impaurito con una diretta avversaria. Secondo: è il partner preferito di Vlahovic in fatto di assist. Terzo: c'è da aspettarsi che FR7 risulti un collante decisivo in campo, visto che dagli spalti le sue urla non sono mai mancate e che il grande limite della Fiorentina è proprio la forza del gruppo che va e viene.