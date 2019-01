Hamed Junior Traorè e un blitz a Firenze, non troppo distante dalla sua attuale casa, quella che resterà per i prossimi sei mesi. La Fiorentina e l'Empoli hanno trovato l'accordo per il centrocampista ivoriano: dodici milioni di euro per il trasferimento in viola, che avverrà in estate, dopo sei mesi di prestito con gli azzurri. Il classe '00 ha raggiunto in mattinata la clinica di Careggi per svolgere le visite mediche con il club gigliato senza poter rilasciare dichiarazioni, scelta condivisa dalle due società vista la particolarità della trattativa. Un assaggio di viola, dunque, per Traorè, immortalato nella foto da Calciomercato.com all'entrata dell'ospedale.