Fiorentina, edema osseo per Gosens. Il report e i tempi di recupero

Ha saltato le ultime due partite di campionato, un po' a sorpresa, per un problema al ginocchio. Alla fine, la botta subita prima della partita contro l'Atalanta si è rivelata avere conseguenze più serie del previsto per. L'esterno ex Atalanta, infatti, continua a sentire dolore e negli ultimi giorni si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un edema osseo. A darne notizia è la stessa Fiorentina con un comunicato ufficiale."ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni."

- Il tedesco continuerà nel suo percorso di recupero ed è assolutamente da escludere una sua presenza in Slovenia nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Celje. Difficile anche immaginarlo in campo nel prossimo match di campionato contro il Parma. Molto dipenderà da come evolverà l'edema e se Gosens continuerà a sentire dolore.